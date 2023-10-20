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Медведев заявил, что на Западе наказывают за выход за идеологические буйки

Медведев: на Западе соболезновать израильтянам можно, а палестинцам — нельзя

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Выход за буйки идеологического тренда на Западе подвергается прямому наказанию, написал в своем Telegram-канале заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

»(На Западе. — «Газета.Ru») выражать соболезнования израильтянам можно, а палестинцам — нет», — утверждает политик.

Он пояснил, что по мнению западных стран, в Палестине проживают лишь террористы, которые достойны худшего. При этом на Западе не обращают внимания на мирное палестинское население, в том числе женщин и стариков, и считают их «расходным материалом».

Накануне Медведев предупредил, что если конфликт на Ближнем Востоке не будет урегулирован должным образом, он может перерасти в столетнюю войну или короткую ядерную.

До этого военный эксперт Евгений Михайлов говорил, что США в конфликте на Ближнем Востоке поставили на кон все и уже понесли урон. Он также вспомнил слова зампреда Совбеза РФ Дмитрия Медведева о том, что Вашингтон зарабатывает на конфликтах по всему миру.

Ранее Медведев заявил о «гниении самой ткани западного общества».

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