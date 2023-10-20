Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Медведев заявил о «гниении самой ткани западного общества»

Медведев заявил, что ведомый США мир продолжает катиться в глубочайшую пропасть

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что мировое сообщество под предводительством США продолжает падать в пропасть.

По его словам, в мире принимаются решения, которые «явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести».

В пример он привел слова президента США Джо Байдена, который в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он также упомянул принятие Верховной радой Украины документа, который позволяет запретить УПЦ.

Зампред СБ РФ также указал на осуждение известного футболиста за посты в поддержку Палестины со стороны министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Речь идет об обладателе «Золотого мяча» и футболисте сборной Франции Кариме Бензема.

Подобные решения кричат о болезни всего общества, считает он. «Новости разные, но они свидетельствуют об ускоренном гниении самой ткани западного общества», — добавил Медведев.

Медведев ранее заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий