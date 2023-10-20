Медведев заявил о «гниении самой ткани западного общества»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале заявил, что мировое сообщество под предводительством США продолжает падать в пропасть.

По его словам, в мире принимаются решения, которые «явно свидетельствуют не только о необратимом ментальном расстройстве их носителей, но и об утрате остатков совести».

В пример он привел слова президента США Джо Байдена, который в обращении к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая «принесет дивиденды» будущим поколениям. Он также упомянул принятие Верховной радой Украины документа, который позволяет запретить УПЦ.

Зампред СБ РФ также указал на осуждение известного футболиста за посты в поддержку Палестины со стороны министра внутренних дел Франции Жеральда Дарманена. Речь идет об обладателе «Золотого мяча» и футболисте сборной Франции Кариме Бензема.

Подобные решения кричат о болезни всего общества, считает он. «Новости разные, но они свидетельствуют об ускоренном гниении самой ткани западного общества», — добавил Медведев.

Медведев ранее заявил о перспективе столетней войны на Ближнем Востоке.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.