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Медведев назвал «грязной политикой» возможный запрет УПЦ на Украине

Медведев: планы Киева запретить УПЦ являются замешанной на сатанизме политикой

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Стрингер/РИА Новости

Возможный запрет канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории Украины является «грязной политикой, густо замешанной на кокаине и сатанизме». Об этом в своем Telegram-канале написал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

Он отметил, что планируемый запрет УПЦ является попыткой властей отсечь православных христиан от «колыбели материнской церкви». При этом замглавы Совбеза указал, что украинский президент Владимир Зеленский напрочь забыл историю родного государства.

«Запрет исконной церкви <...> грязная политика, густо замешанная на кокаине и сатанизме. Ведь Зеленский <...> трясущийся от вожделения власти клоун-Франкенштейн, созданный на потеху заказчикам и готовый отдать им не только свое тело для плотских утех, но и запросто уничтожить христианство на родной земле», — подчеркнул Медведев.

Он добавил, что происходящее на Украине является одним из свидетельств «гниения» западного общества. Тем не менее, по словам замруководителя Совета безопасности РФ, даже в случае введения запрета церковь должна возродиться. Однако произойдет это в результате ожесточенной гражданской войны, подытожил Медведев.

Ранее Верховная рада приняла в первом чтении законопроект, предполагающий запрет канонической УПЦ на Украине.

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