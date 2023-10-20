Закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ внесли в повестку заседания Совфеда

Закон об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ) внесли в повестку заседания Совета Федерации 25 октября, сообщил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.

Он напомнил, что целью соглашения является запрет на проведение любых ядерных испытаний. США, подписавшие договор 24 сентября 1996 года, таким образом возложили на себя обязанность воздерживаться от его нарушения. Тем не менее 18 октября они провели ядерные испытания в Неваде, указал Косачев. По его мнению, это стало сигналом для России о том, что США и не планируют ратифицировать договор в будущем, а значит их «не заботит ни ядерный паритет и взаимное сдерживание, ни стратегическая стабильность в целом».

В случае одобрения большинством сенаторов законопроект считается принятым и подлежит подписанию президентом. Закон вступит в силу после опубликования на официальном портале правовой информации.

18 октября Госдума приняла в третьем, заключительном чтении закон об отзыве ратификации ДВЗЯИ.

Законопроект был подготовлен по поручению спикера Госдумы Вячеслава Володина, внесен в парламент 13 октября.

В Кремле отмечали, что отказ России от ратификации ДВЗЯИ не означает намерения проводить ядерные испытания.

Ранее Далай-лама призвал избавиться от ядерного оружия.