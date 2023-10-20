В Совфеде уверены, что НАТО знает организаторов терактов на «Северных потоках»

НАТО знает, кто стоит за подрывом газопроводов «Северный поток» и «Северный поток 2», поскольку не стала усиливать патрулирование после терактов. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации Константин Косачев, слова которого приводит РИА Новости.

Политик заявил, что альянс принял решение увеличить число воздушных и морских патрулей после недавней аварии на газопроводе Balticconnector, потому что не знает ее причин. При этом аналогичного решения после подрыва «Северных потоков» никто не принимал. Из этого, полагает Косачев, можно сделать вывод, что НАТО знает «и причины, и мотивы, и организаторов» терактов. Он добавил: «на воре и шапка горит».

26 сентября 2022 года были зафиксированы повреждения и утечки газа на трех нитках «Северного потока» и «Северного потока — 2». Сейсмологи сообщили о двух взрывах на маршрутах пролегания газопроводов. ФСБ России завела дело об акте международного терроризма. Прокуратура Швеции инициировала расследование инцидентов. Собственные разбирательства также начали в Германии и Дании.

А в ночь на 8 октября 2023 года произошла авария на газопроводе Balticconnector, после чего генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс даст решительный ответ, если будет доказан диверсионный характер происшествия. НАТО также усилила патрулирование в Балтийском море с использованием дронов и самолетов AWACS.

При этом существует предположение, что Balticconnector случайно повредили корабельным якорем. Подробнее об этом — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Финляндии закончили осмотр места повреждения газопровода Balticconnector.