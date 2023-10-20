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На Украине заявили о высоком уровне свободы совести в стране

Глава Госслужбы Еленский: на Украине очень высокий уровень свободы совести

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Michael Kudryavtsev/Global Look Press

На Украине гордятся высоким уровнем свободы слова и не собираются запрещать какие-либо организации за некоторым исключением. Об этом, как пишет ТАСС, сообщил руководитель Государственной службы по этнополитике и свободе совести Украины Виктор Еленский.

«Я и Украина гордимся тем, что у нас существует очень высокий уровень свободы совести, очень высокий. И Украина всегда была убежищем для тех людей, которые искали религиозную свободу. И мы этим очень гордимся, как и тем, что у нас никогда никого не запрещали», — заявил чиновник в эфире телеканала «Рада».

Так Еленский прокомментировал принятие в первом чтении в Верховной раде законопроекта, фактически запрещающего деятельность канонической Украинской православной церкви (УПЦ) на территории страны. Он добавил, что Киев по-прежнему ничего не запрещает, кроме, как выразился чиновник, связи определенной религиозной организации с центрами влияния, якобы находящимися в РФ. Если связи не найдут, то, по словам Еленского, УПЦ сможет нормально существовать.

Глава госслужбы также считает, что принятый документ отвечает обязательствам Украины перед Советом Европы.

Ранее в УПЦ заявили, что проект Рады о ее запрете нарушает право на свободу вероисповедания.

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