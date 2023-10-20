В Израиле готовят упрощенные правила закрытия медиаресурсов

Власти Израиля готовятся утвердить чрезвычайные правила, позволяющие запрещать медиаресурсы, угрожающие национальной безопасности страны на фоне войны с ХАМАС. Об этом написало Ynet.

Уточняется, что правила были одобрены силовым блоком правительства после совещания с юридическим консультантом израильского кабмина Гали Бахарав-Миарой. После их утверждения кабмином инициатор нововведений министр связи Шломо Каръи сможет закрыть бюро Al Jazeera в Израиле.

До этого сообщалось, что служба разведки Израиля «Моссад» 16 октября поддержала предложение министра связи Шломо Каръи закрыть в стране бюро телеканала Al Jazeera.

Al Jazeera — международная новостная телевизионная сеть на арабском языке в Катаре. Радиовещательная корпорация базируется в Дохе. С обострения палестино-израильского конфликта Al Jazeera освещает происходящее в секторе Газа. Телеканал, в частности, провел расследование удара по больнице «Аль-Ахли» в секторе Газа, после чего заявил, что не нашел никаких оснований для утверждения израильской армии о том, что удар по больнице был вызван неудачным запуском ракеты.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.