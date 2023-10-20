Байдена обвинили в недостаточной поддержке Израиля

Президент США Джо Байден должен принять ряд жестких решений в поддержку Израиля, уверен кандидат в главы государства, губернатор Флориды Рон Десантис, передает The Hill. По его словам, это касается давления на Иран и отказа от приема беженцев из Газы на американской территории.

«Он [Байден] не делает того, что требуется, чтобы поддержать Израиль <…> те иностранные студенты, которые находятся здесь по визе [и протестуют в защиту Палестины], если они выполняют приказы ХАМАСА, когда я стану президентом, я аннулирую их визы и отправлю их домой», — отметил Десантис.

Он добавил, что ждет от Байдена более жесткого подхода к Ирану, поскольку Тегеран якобы способствовал нападению ХАМАС на Израиль. Десантис подчеркнул, что подход Байдена и привел к эскалации на Ближнем Востоке.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее армия Израиля получила разрешение на вторжение в сектор Газа.