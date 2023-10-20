Названы последствия войны в Израиле для отношений Запада и Юга

Западные чиновники и дипломаты назвали войну на Ближнем Востоке «подарком небес» для России. Об этом пишет Financial Times.

По мнению собеседников издания, Россия может использовать происходящее в Израиле для полемики с США, указывая одному миллиарду арабов, что сложившийся после Второй мировой войны порядок «не работает на них».

«Мы определенно проиграли битву на Глобальном Юге. <..> Вся работа, которую мы проделали с Глобальным Югом [по Украине], была потеряна. <..> Забудьте о правилах, забудьте о мировом порядке. Они больше никогда нас не послушают», — заявил один из дипломатов.

Отмечается, что действия Израиля в секторе Газе и безоговорочная поддержка еврейского государства Вашингтоном подорвали доверие глобального Юга к Западу, что осложнило задачу добиться от него поддержки Украины в конфликте с Россией.

«То, что мы сказали об Украине, применимо и к сектору Газа. В противном случае мы потеряем весь наш авторитет», — заявил другой дипломат.

До этого WSJ писало, что Запад вряд ли склонит страны глобального Юга к поддержке Украины.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее премьер-министр Нетаньяху назвал цели Израиля в войне с ХАМАС.