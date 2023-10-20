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В Госдуме заявили, что Байден разрушил «американскую мечту»

Депутат ГД Шеремет: Байден предал демократию и разрушил «американскую мечту»

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден предал демократию и разрушил «американскую мечту». Так в беседе с РИА Новости заявил депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.

Ранее Байден в ходе обращения к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая в будущем принесет дивиденды новым поколениям.

Однако, по словам Шеремета, американский глава только лишил своих граждан уверенности в завтрашнем дне из-за своей диктаторской и нацистской политики. Он уверен, что Байден загнал себя в безвыходную ситуацию из-за желания и попыток навредить другим странам или подчинить их.

«Да вот только ему бы русскую пословицу заучить: «Не рой другому яму, сам в нее попадешь». Администрация Байдена приведет США лишь к большему накалу и скатыванию к гражданскому противостоянию. Жители страны ему больше не верят», — сказал Шеремет.

До этого представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты Америки обманывают весь мир, называя оказание помощи Украине «борьбой за демократию».

Ранее политолог рассказал, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля.

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