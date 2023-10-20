Китай нарастил импорт российской нефти за девять месяцев

Китай с января по сентября 2023 года импортировал из России почти 80 млн тонн нефти на более чем $43,5 млрд. По сравнению с прошлым годом показатель вырос на 24,4%, пишет РИА Новости со ссылкой на данные главного таможенного управления КНР.

Для сравнения: за первые девять месяцев 2023 года Китай импортировал из России более 79,9 млн тонн нефти на сумму более $43,56 млрд. За такой же период 2022 года импорт составил 64,24 млн тонн.

При этом стоимость поставленного сырья снизилась на 2,3%, показала статистика. За такой же период 2022 года Китай заплатил российским поставщикам нефти $44,59 млрд.

До этого правительство Пакистана разрешило местным компаниям заключать прямые коммерческие контракты с российскими экспортерами нефти.

В апреле Пакистан заказал 100 тыс. тонн российской нефти Urals в качестве пробной партии. В июне ее доставили двумя танкерами. Фрахт оплатила Россия. Исламабад посчитал сделку коммерчески жизнеспособной.

Ранее стало известно, что Россия наращивает экспорт нефти морским путем.