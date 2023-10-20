Бывший советник Кучмы обвинил украинские власти во лжи

Экс-советник Леонида Кучмы Олег Соскин в своем блоге на YouTube заявил, что украинские власти лгут о росте экономики страны, несмотря на уничтожение ее военно-промышленного потенциала.

Он указал, что ракетные удары разрушают предприятия страны, однако в Киеве говорят о росте ВВП и «рисуют совершенно другие цифры».

«Если действующих предприятий становится все меньше и меньше, как же ВВП может расти, что это за загадка такая?» — отметил Соскин.

Бывший советник Кучмы назвал руководство Украины «статистами, которые специально лгут о том, что экономика процветает».

«Очень хорошо украинские бюрократы освоили это», — подытожил Соскин.

В сентябре Telegram-канал Klymenko Time сообщал, что государственный долг Украины в 2024 году превысит 100% от ВВП.

Ранее Международный валютный фонд (МВФ) прогнозировал рост государственного долга Украины в 2023 году до 88,1% ВВП, в 2024 году — до 98,6%, а в 2025 году — до 100,7%. Организация отмечала, что после 2025 года ожидается, что уровень госдолга Украины будет снижаться и составит 99,5% ВВП в 2026 году и 98,4% в 2027 году. При этом в 2022 году МВФ оценил украинский госдолг в 78,5% ВВП.

Ранее стало известно, сколько условий для вступления в ЕС выполнила Украина.