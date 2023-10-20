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Захарова рассказала, как США обманывают мир, прикрываясь демократией

Захарова: США обманывают мир, называя помощь Украине борьбой за демократию

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MFA Russia/Global Look Press

Представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в своем Telegram-канале заявила, что Соединенные Штаты Америки обманывают весь мир, называя оказание помощи Украине «борьбой за демократию».

Так она прокомментировала слова главы Белого дома Джо Байдена, назвавшего помощь Украине «мудрой инвестицией». Дипломат отметила, что раньше Вашингтон называл это «борьбой за свободу», теперь, по ее словам, «это просто расчет».

«Таковым он был всегда, просто мир обманывали, прикрываясь несуществующими для Вашингтона ценностями», — отметила она.

Захарова указала, что войны для США всегда представляли «разумную инвестицию», поскольку они проходили не на их территории.

«Ничего личного, просто бизнес», — подчеркнула Захарова.

Президент США Джо Байден в ходе обращения к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая в будущем принесет дивиденды новым поколениям.

19 октября сообщалось, что американский лидер планирует обратиться к нации для того, чтобы убедить граждан, что прекращение поддержки Израиля и Украины окажется дороже для страны, чем продолжение.

Ранее политолог рассказал, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля.

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