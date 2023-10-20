Байден рассказал о своем главном приоритете

Президент США Джо Байден заявил, что его главным приоритетом является безопасность американцев, которых удерживает ХАМАС. Об этом он заявил в телеобращении к жителям страны, передает РИА Новости.

«Как для президента, для меня нет более высокого приоритета, чем безопасность американцев, взятых в заложники», — сказал американский лидер.

20 октября агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщало, что Израиль вносит коррективы в свои планы по проведению наземной операции в секторе Газа под влиянием Вашингтона.

Накануне посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявлял, что ХАМАС не говорил о том, что может отпустить заложников.

До этого Нофаль говорил, что правительство Палестины окажет помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. Дипломат отметил, что совсем недавно обговорил соответствующие действия с представителями РФ. В частности, в обсуждении приняли участие сотрудники Министерства иностранных дел страны.

Ранее «Газета.Ru» ответила на ключевые вопросы о конфликте Израиля и Палестины.