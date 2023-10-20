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РФ привлекает много туристов, несмотря на информационную компанию

Посольство РФ в США: страна привлекает множество туристов из разных стран

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Depositphotos

Посольство России в Вашингтоне сообщило, что РФ продолжает привлекать туристов из различных стран, в том числе, из Соединенных Штатов, несмотря на информационную кампанию против государства. Об этом сообщает ТАСС.

«Обратили внимание на провокационные заявления пресс-секретаря Госдепартамента США Мэттью Миллера. На этот раз чиновник пытался очернить нашу страну страшилками о небезопасности поездок в Россию американцев», — сообщило российское дипведомство.

Ранее сообщалось, что число иностранных граждан, посетивших Приморский край с начала 2023 года, увеличилось в 27 раз по сравнению с аналогичным периодом за предыдущий год. За последние девять месяцев в Приморском крае побывали более 133 тыс. зарубежных гостей. При этом в прошлом году соответствующий показатель составил 5 тыс. человек, подчеркнули представители агентства.

Более половины туристов — 56% — являются гражданами Китая. Также в регион приезжали жители Японии, Южной Кореи, Мьянмы, Тайваня, Франции, Мексики и ряда других государств.

Ранее стало известно, каким направлениям отдыха россияне отдают предпочтение в зимние месяцы.

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