Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Байден считает, что необходимо снабжать Украину оружием бесперебойно

Байден призвал конгресс продолжать бесперебойно снабжать оружием Украину

close
100%
Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден в телеобращении к нации призвал конгресс дать ему возможность продолжать бесперебойные поставки оружия Украине, передает РИА Новости.

«Прошу конгресс обеспечить нам возможность продолжать бесперебойно посылать Украине оружие, которое им необходимо для защиты себя в своей стране», — сказал Байден.

При этом он снова заявил, что не отправит американские войска на Украину.

«Все, о чем просит Украина, — это помощь, оружие, боеприпасы, системы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты», — указал глава Белого дома.

Он отметил, что Украина получает оружие с американских складов, а средства, выделяемые конгрессом, тратятся на восполнение арсеналов военным имуществом, которые «производятся в Америке и защищают Америку».

Также Джо Байден заявил, что не стоит отказываться от решения конфликта Палестины и Израиль двугосударственным путем.

До этого Байден в ходе обращения к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая в будущем принесет дивиденды новым поколениям.

Ранее политолог рассказал, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий