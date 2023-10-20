Байден считает, что необходимо снабжать Украину оружием бесперебойно

Президент США Джо Байден в телеобращении к нации призвал конгресс дать ему возможность продолжать бесперебойные поставки оружия Украине, передает РИА Новости.

«Прошу конгресс обеспечить нам возможность продолжать бесперебойно посылать Украине оружие, которое им необходимо для защиты себя в своей стране», — сказал Байден.

При этом он снова заявил, что не отправит американские войска на Украину.

«Все, о чем просит Украина, — это помощь, оружие, боеприпасы, системы ПВО, чтобы сбивать российские ракеты», — указал глава Белого дома.

Он отметил, что Украина получает оружие с американских складов, а средства, выделяемые конгрессом, тратятся на восполнение арсеналов военным имуществом, которые «производятся в Америке и защищают Америку».

Также Джо Байден заявил, что не стоит отказываться от решения конфликта Палестины и Израиль двугосударственным путем.

До этого Байден в ходе обращения к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая в будущем принесет дивиденды новым поколениям.

Ранее политолог рассказал, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля.