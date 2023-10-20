Байден: США не желают военного столкновения с Россией на Украине

США не стремятся к военному столкновению с Россией на Украине. Об этом в телеобращении к жителям страны заявил американский лидер Джо Байден, передает ТАСС.

По его словам, если бы Россия атаковала союзника Соединенных Штатов по НАТО, Вашингтон «защищал бы каждый дюйм НАТО».

«Случилось бы то, чего мы не хотим... Мы не стремимся к тому, чтобы американские войска воевали в России или против России», — сказал он.

18 октября в Министерстве иностранных дел России сообщали, что оружие, которое США и европейские страны поставляют на Украину, уничтожается. Отмечалось, что западным странам следует задуматься о том, что они будут делать, когда им нечего будет поставлять.

До этого президент России Владимир Путин сказал, что считает смешными заявления о том, что РФ «проигрывает войну» на Украине. Президент задал вопрос, если Россия проиграла, то зачем тогда США поставляют Украине дальнобойные ракеты ATACMS. По его словам, в таком случае Вашингтону нужно забрать их и другое вооружение назад, сесть «за блины» и приезжать «к нам на чаепитие».

Ранее США и Украина начали переговоры по гарантиям безопасности Киеву.