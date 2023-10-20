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Байден считает, что Израиль и Палестина могут разрешить конфликт

Байден: отказываться от решения конфликта Израиля и Палестины нельзя

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Evelyn Hockstein/Reuters

Президент США Джо Байден заявил, что не стоит отказываться от решения конфликта Палестины и Израиль двугосударственным путем. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы не можем отказываться от попыток достижения мира, мы не можем отказываться от попыток найти решения в рамках концепции двух государств», — сказал Байден.

По его словам, Израиль и Палестина заслуживают жить в безопасности и с чувством собственного достоинства.

Ранее Байден в ходе обращения к нации назвал помощь Украине и Израилю «разумной инвестицией», которая в будущем принесет дивиденды новым поколениям. Он отметил, что завтра направит в конгресс «экстренный бюджетный запрос на финансирование нужд американской национальной безопасности». Конкретных цифр глава Белого дома приводить не стал.

19 октября сообщалось, что президент США планирует обратиться к нации для того, чтобы убедить граждан, что прекращение поддержки Израиля и Украины окажется дороже для страны, чем продолжение.

Ранее политолог рассказал, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля.

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