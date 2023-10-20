Байден обратился к израильским властям

Президент США Джо Байден в обращении к нации сообщил, что призвал израильские власти не быть «ослепленными яростью», передает РИА Новости.

Глава Белого дома отметил, что в ходе визита в Израиль он рассказал, что Соединенные Штаты тоже были в ярости во время терактов 11 сентября 2001 года.

«Предостерег правительство Израиля, чтобы оно не было ослеплено яростью», — сказал он.

До этого сообщалось, что Джо Байден намерен обратиться к нации для того, чтобы убедить граждан, что прекращение поддержки Израиля и Украины окажется дороже для страны, чем продолжение.

Также сообщалось, что Байден в ходе беседы с Владимиром Зеленским заявил ему о твердой двухпартийной поддержке продолжения помощи Украине.

19 октября Зеленский заявлял, что провел телефонный разговор с Байденом. По словам украинского лидера, в ходе беседы он выразил благодарность хозяину Белого дома «за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей».

Ранее политолог раскрыл, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля.