Байден заявил, что мир находится в переломной точке

Президент США Джо Байден в ходе своего обращения к нации заявил, что на данный момент мир находится в переломной точке, и все принятые решения повлияют на будущее. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы находимся в переломном моменте истории, решения, которые мы принимаем сегодня, определят будущее на десятилетия вперед», — сказал Байден.

Ранее сообщалось, что Байден намерен обратиться к нации для того, чтобы убедить граждан, что прекращение поддержки Израиля и Украины окажется дороже для страны, чем продолжение.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети X (бывший Twitter), что он провел телефонный разговор с главой США Джо Байденом. По словам украинского лидера, в ходе беседы он выразил благодарность хозяину Белого дома «за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей».

Как заявил Зеленский, «украинцев очень вдохновило получение тактических ракет ATACMS». Стороны также обсудили дальнейшие поставки дальнобойного оружия, ситуацию вокруг замороженных российских активов и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.