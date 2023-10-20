ФРГ заявила об отсутствии конкуренции между Украиной и Израилем в получении помощи Запада

Никакой конкуренции между Украиной и Израилем в вопросе получения помощи со стороны западных стран сейчас нет. Об этом заявил глава министерства обороны Германии Борис Писториус в интервью телеканалу ZDF, передает ТАСС.

«Совершенно нет, так как требования со стороны Израиля совсем другие и пока очень маленькие и в других областях, чем то, в чем Украина нуждается и что получает от нас... По этой причине я не вижу сейчас этой конкуренции», — сказал он.

Писториус также отметил, что нельзя забывать о происходящем на Украине.

20 октября президент США Джо Байден в ходе беседы с главой Украины Владимиром Зеленским заявлял ему о твердой двухпартийной поддержке продолжения помощи Киеву.

Накануне телеканал CNN сообщал, что президент Соединенных Штатов намерен обратиться к нации для того, чтобы убедить граждан, что прекращение поддержки Израиля и Украины окажется дороже для страны, чем продолжение.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц говорил, что Европейский союз должен совместно продолжать оказывать финансовую помощь Украине.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц назвал причину, по которой Украина не сможет вступить в НАТО.