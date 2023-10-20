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Байден заявил Зеленскому о двухпартийной поддержке продолжения помощи Киеву

Белый дом: Байден заявил Зеленскому, что обе партии поддерживают помощь Украине

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Elizabeth Frantz/Reuters

Президент США Джо Байден в ходе беседы с главой Украины Владимиром Зеленским заявил ему о твердой двухпартийной поддержке продолжения помощи Киеву. Об этом сообщает Белый дом, передает РИА Новости.

«Президент Байден подчеркнул сохраняющуюся твердую двустороннюю поддержку Соединенными Штатами обороны Украины», — сказано в сообщении.

Также отмечается, что Байден и Зеленский обсудили развитие ситуации на Украине перед предстоящим обращением американского лидера к жителям США.

Накануне телеканал CNN сообщал, что президент Соединенных Штатов намерен обратиться к нации для того, чтобы убедить граждан, что прекращение поддержки Израиля и Украины окажется дороже для страны, чем продолжение.

До этого Зеленский заявлял, что провел телефонный разговор с Байденом. По словам украинского лидера, в ходе беседы он выразил благодарность хозяину Белого дома «за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей».

18 октября газета The New York Times писала, что США отправили Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, попросив Киев не использовать их по целям на территории России.

Ранее Байдена обвинили в нарушении конституции США.

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