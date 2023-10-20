Многие в конгрессе боятся стать изгоями из-за позиции по Газе

Американская активистка антивоенного движения Codepink Кристал Зивон заявила, что конгресс США боится быть изгоем из-за позиции по конфликту Израиля и Палестины. Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, она с другой активисткой попросила несколько конгрессменов подписать резолюцию о прекращении огня в секторе Газа.

»Байден настолько тверд в своей позиции «Израиль или ничего», что, думаю, они боятся стать изгоями в конгрессе», — сказала Зивон.

Ранее сообщалось, что по информации, предоставленной Белым домом, президент США Джо Байден планирует выступить в четверг с обращением к американскому народу, посвященным ситуации в Израиле и конфликту вокруг Украины. Выступление состоится в Овальном кабинете в 20:00 по местному времени (3:00 мск пятницы). Также стало известно, что президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси согласился открыть контрольно-пропускной пункт «Рафах» в сектор Газа для гуманитарной помощи – после того, как Байден разговаривал с ним более часа из самолета Air Force One, который направлялся из США на Ближний Восток.

Ранее в США выступили за реформу СБ ООН.