Россия и Палестина ведут диалог по ситуации с Израилем каждый день

Посол Палестины в России Абдель Хафиз Нофаль заявил, что власти страны общаются с Россией. Об этом сообщает ТАСС.

«Конечно, ежедневно контактируем. Мы следим за тем, что говорят в МИД, что говорит господин (министр иностранных дел РФ Сергей. — «Газета.Ru») Лавров», — сказал Нофаль.

Ранее Нофаль заявил, что ХАМАС не говорил о том, что может отпустить заложников. До этого Хафиз Нофаль также отметил, что Палестина рассчитывает на Россию и Китай в решении конфликта на Ближнем Востоке.

Ранее Нофаль заявлял, что правительство Палестины окажет помощь при эвакуации российских граждан из сектора Газа в Египет. Дипломат отметил, что совсем недавно обговорил соответствующие действия с представителями РФ. В частности, в обсуждении приняли участие сотрудники Министерства иностранных дел страны.

13 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что Израиль потребовал эвакуировать 1,1 млн палестинцев из северных районов сектора Газа в преддверии проведения наземной операции. По данным международной организации, власти страны указали на необходимость завершить вывод людей в течение 24 часов.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя высказался о бездействии международной организации по вопросу урегулирования ситуации на Ближнем Востоке.