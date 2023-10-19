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Байден обратится к нации по теме Израиля и Украины

CNN: Байден обратится к нации по теме Израиля и Украины

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Manuel Balce Ceneta/AP

Президент США Джо Байден намерен обратиться к нации для того, чтобы убедить граждан, что прекращение поддержки Израиля и Украины окажется дороже для страны, чем продолжение. Об этом сообщает телеканал CNN.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети X (бывший Twitter), что он провел телефонный разговор с главой США Джо Байденом. По словам украинского лидера, в ходе беседы он выразил благодарность хозяину Белого дома «за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей».

Как заявил Зеленский, «украинцев очень вдохновило получение тактических ракет ATACMS». Стороны также обсудили дальнейшие поставки дальнобойного оружия, ситуацию вокруг замороженных российских активов и ситуацию на Ближнем Востоке.

Ранее газета The New York Times писала, что США отправили Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, попросив Киев не использовать их по целям на территории России.

Ранее в США признали крах контрнаступления ВСУ.

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