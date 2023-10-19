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Зеленский провел переговоры с Байденом и поблагодарил его за ракеты ATACMS

Зеленский переговорил с Байденом по телефону и поблагодарил его за ракеты ATACMS

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Ukrainian Presidential Press Service/Handout via Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил в социальной сети X (бывший Twitter), что он провел телефонный разговор с главой США Джо Байденом.

По словам украинского лидера, в ходе беседы он выразил благодарность хозяину Белого дома «за эффективное выполнение наших недавних оборонных договоренностей».

Как заявил Зеленский, «украинцев очень вдохновило получение тактических ракет ATACMS».

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Алина Джусь/«Газета.Ru»

Стороны также обсудили дальнейшие поставки дальнобойного оружия, ситуацию вокруг замороженных российских активов и ситуацию на Ближнем Востоке.

18 октября президент России Владимир Путин назвал ошибкой Соединенных Штатов поставки ракет ATACMS Украине.

Ранее газета The New York Times писала, что США отправили Украине около 20 тактических баллистических ракет ATACMS, попросив Киев не использовать их по целям на территории России.

17 октября Зеленский подтвердил, что украинские войска применяют ATACMS. До этого сообщалось, что поставки были совершены тайно, чтобы войска РФ не успели подготовиться.

Ранее политолог раскрыл, какие страны откажутся от помощи Украине в пользу Израиля.

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