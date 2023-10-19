Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Южная Корея введет санкции против России в случае передачи военных технологий КНДР

Южная Корея пригрозила РФ санкциями в случае передачи военных технологий КНДР

close
100%
Depositphotos

Министр объединения Республики Корея Ким Ен Хо пригрозила Российской Федерации санкциями в случае передачи военных технологий КНДР. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Yonhap и телеканалу Yonhap News TV.

По словам министра, если РФ предложит военные технологии КНДР, «это будет представлять серьезную угрозу безопасности» Южной Корее.

«В таком случае мы будем вынуждены обратиться вместе с США и другими странами к сильным санкциям против России и Северной Кореи», — сказал он.

Он также сообщил, что позиция Сеула по ситуации на Украине не изменилась. Южная Корея не поставляет оружие Киеву. Кроме того, Сеул не рассматривает «односторонние санкции против России», заявил министр.

Как указал Ен Хо, власти Южной Кореи считают, что из КНДР в РФ «идет оружие», однако они не могут раскрыть детали.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея якобы поставила Российской Федерации вооружение для его применения на Украине.

Он утверждал, что «за последние недели» КНДР якобы передала России «более тысячи контейнеров с вооружением и боеприпасами». При этом Кирби не привел никаких доказательств своих слов.

Ранее Ким Чен Ын проинспектировал завод боеприпасов.

Все новости на тему:
Санкции против России
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий