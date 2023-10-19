Южная Корея введет санкции против России в случае передачи военных технологий КНДР

Министр объединения Республики Корея Ким Ен Хо пригрозила Российской Федерации санкциями в случае передачи военных технологий КНДР. Соответствующее заявление он сделал в интервью агентству Yonhap и телеканалу Yonhap News TV.

По словам министра, если РФ предложит военные технологии КНДР, «это будет представлять серьезную угрозу безопасности» Южной Корее.

«В таком случае мы будем вынуждены обратиться вместе с США и другими странами к сильным санкциям против России и Северной Кореи», — сказал он.

Он также сообщил, что позиция Сеула по ситуации на Украине не изменилась. Южная Корея не поставляет оружие Киеву. Кроме того, Сеул не рассматривает «односторонние санкции против России», заявил министр.

Как указал Ен Хо, власти Южной Кореи считают, что из КНДР в РФ «идет оружие», однако они не могут раскрыть детали.

До этого координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявлял, что Северная Корея якобы поставила Российской Федерации вооружение для его применения на Украине.

Он утверждал, что «за последние недели» КНДР якобы передала России «более тысячи контейнеров с вооружением и боеприпасами». При этом Кирби не привел никаких доказательств своих слов.

Ранее Ким Чен Ын проинспектировал завод боеприпасов.