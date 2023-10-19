Лавров заявил Ким Чен Ыну о готовности Путина выполнить все договоренности с КНДР

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о готовности президента России Владимира Путина выполнить все договоренности с КНДР, достигнутые на саммите в сентябре. Соответствующее заявление министр сделал на встрече с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном, передает ТАСС.

«Президент Российской Федерации Владимир Путин просил передать самые наилучшие пожелания и подтверждение готовности выполнить все, о чем вы договорились. Соответствующая работа уже началась», — сказал дипломат.

Накануне Лавров прибыл с двухдневным визитом в Северную Корею.

19 октября Лавров отметил, что отношения России и КНДР вышли на качественно новый, стратегический уровень.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что визит лидера КНДР Ким Чен Ына в Россию прошел насыщенно, высокопоставленный гость ознакомился со множеством важных объектов.

По его словам, президентская часть визита прошла довольно конструктивно.

Ким Чен Ын посетил Россию с 12 по 17 сентября.

Ранее Путин обменялся подарками с Ким Чен Ыном.