Народный депутат Украины от фракции «Европейская солидарность» заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) ждет очень тяжелая зима, так как войска измотаны длительным нахождением в окопах. Об этом он заявил в беседе с Newsweek.

«Эта зима будет очень тяжелой. Нам нужно признать правду», — сказал Гончаренко.

По его словам, большинство украинских военных находятся на линии соприкосновения с февраля 2022 года, а похолодание и надвигающаяся непогода усложнили их пребывание в окопах. Он подчеркнул, что в холодное время года находиться в окопах «гораздо сложнее, чем летом».

Военнослужащие «измотаны, они устали», заявил парламентарий.

Ранее капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин заявил, что украинские бойцы готовятся отправиться в оборону на осенне-зимний период.

«Наша главная задача — не дать им этого сделать, чтобы у них было меньше возможностей перезимовать», — резюмировал капитан первого ранга запаса.

До этого сообщалось, что Владимир Зеленский и западные страны испытывают беспокойство в связи с активной подготовкой Российской армии к продолжению специальной военной операции (СВО) предстоящей зимой.

Ранее на Украине сообщили о практически полной готовности к морозам.