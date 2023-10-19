РФ и КНР намерены координировать свои усилия из-за эскалации на Ближнем Востоке

Москва и Пекин планируют координировать свои усилия, направленные на урегулирование палестино-израильского конфликта. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства иностранных дел РФ.

Соответствующее заявление было опубликовано по итогам встречи заместителя главы российского ведомства Михаила Богданова со специальным посланником правительства Китая по Ближнему Востоку Чжай Цзюнем. При этом Богданов также занимает должность специального представителя президента РФ по Ближнему Востоку и странами Африки.

«Подтверждена неизменная нацеленность Москвы и Пекина на плотную координацию усилий в интересах политического урегулирования этого [палестино-израильского] и других кризисов в регионе Ближнего Востока и Северной Африки», — подчеркнули в министерстве.

В сообщении указано, что совместная работа будет вестись в рамках Совета Безопасности ООН и других международных структур. В их числе БРИКС и ШОС.

19 октября пресс-секретарь представительства РФ при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила, что российские дипломаты пока не намерены покидать город Рамалла. Населенный пункт расположен на Западном берегу реки Иордан.

По словам Зариповой, боевые действия на указанной территории не ведутся. В связи с этим эвакуация представителей Москвы в настоящее время не планируется, уточнила она.

Ранее в египетский город Эль-Ариш прибыл специальный самолет МЧС России, на борту которого находилась гуманитарная помощь для жителей сектора Газа.