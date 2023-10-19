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В ООН заявили о риске геноцида в секторе Газа из-за Израиля

Эксперты ООН: есть риск геноцида в Газе из-за преступления Израиля

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Mohammed Salem/Reuters

Специальные докладчики ООН заявили, что Израиль продолжает кампанию, которая приводит к преступлениям против человечности в Газе, передает РИА Новости.

По словам экспертов всемирной организации, учитывая заявления израильских политических лидеров и их союзников, есть также «риск геноцида против палестинского народа».

До этого министерство иностранных дел Палестины назвало действия Израиля против гражданского населения Палестины в секторе Газа геноцидом.

17 октября по больнице «Аль-Ахли» в Газе был нанесен ракетный удар. Медицинское учреждение на момент нападения было переполнено. По данным Минздрава сектора Газа, по большей части несовместимые с жизнью травмы получили сотни пациентов. Чиновники сектора Газа обвиняют Израиль во взрыве в больнице, а Израиль обвинил «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России) в неудачном запуске ракеты, поразившей госпиталь.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.

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Война в Израиле
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