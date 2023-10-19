Генсек ООН призвал к двухнедельному прекращению огня между Газой и Израилем

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал к гуманитарному прекращению огня между сектором Газа и Израилем приблизительно на две недели. Соответствующее заявление во время совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Египта Самехом Шукри в египетской столице Каире, передает РИА Новости.

Генсек также заявил, что необходима срочная доставка помощи и продовольствия в сектор Газа.

До этого президент России Владимир Путин призвал к созданию независимого государства Палестина.

По словам российского лидера, целью сторон палестино-израильского конфликта должна стать «реализация ооновской формулы «двух государств», предполагающая создание независимого палестинского государства со столицей в Восточном Иерусалиме, сосуществующем в мире и безопасности с Израилем».

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов группировки в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в регион.

Ранее в России назвали возможный срок завершения войны Израиля с ХАМАС.