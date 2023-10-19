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Бывший адвокат штаба Трампа признала вину по делу о вмешательстве в выборы

Экс-адвокат штаба Трампа Пауэлл признала вину по делу о вмешательстве в выборы

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Elijah Nouvelage/Reuters

Бывший адвокат избирательного штаба Дональда Трампа признала свою вину по делу о вмешательстве в президентские выборы в Соединенных Штатах в 2020 году в штате Джорджия. Об этом сообщает CNN.

В рамках сделки Сидни Пауэлл могут приговорить к шести годам условного заключения, ей также придется давать показания на будущих судебных процессах и написать письмо с извинениями гражданам штата Джорджия. Кроме того, экс-адвоката штаба Трампа обязали выплатить почти $9000 в качестве штрафов и компенсаций.

Она стала вторым фигурантом уголовного дела, признавшим свою вину. В сентябре это сделал поручитель по залогам Скотт Холл, который пытался вмешаться в работу электронных систем для голосования в округе Кофи в Джорджии. Он обвинялся в организации преступной группировки для вмешательства в выборы.

Ранее сообщалось, что девять из 19 человек, обвиняемых по делу о вмешательстве в президентские выборы США в 2020 году, сдались властям в штате Джорджия.

До этого экс-президент США Дональд Трамп не признал своей вины по делу о вмешательстве в президентские выборы в штате Джорджия в 2020 году.

Ранее в США сравнили Трампа с маньяком с топором.

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