Пашинян сообщил о разработке дорожной карты по нормализации отношений Баку и Еревана

При посредничестве Европейского союза разработана дорожная карта по нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном. Об этом во время совместного брифинга с главой кабмина Литвы Ингридой Шимоните заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян, передает ТАСС.

«Хочу подчеркнуть, что в ходе встреч в Брюсселе между мной и президентом Азербайджана, при посредничестве главы Евросовета Шарля Мишеля, по сути была разработана дорожная карта по нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией», — сказал глава армянского кабмина.

По его словам, это также было отражено в четырехстороннем заявлении, которое было подписано на саммите в испанской Гранаде, прошедшим 5-6 октября.

Как считает премьер, приверженность сторон этой дорожной карте, обеспечит ускорение мирному процессу.

Ранее Пашинян заявил, что Ереван до конца текущего года готов подписать мирный договор с Баку.

19 сентября власти Азербайджана объявили о локальной операции в Карабахе. Целью операции Баку обозначил пресечение «широкомасштабных провокаций», разоружение и вывод подразделений армянской армии с территории региона.

Спустя сутки при посредничестве российских миротворцев между сторонами была достигнута договоренность о прекращении огня.

28 сентября глава Нагорного Карабаха Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования Республики Нагорный Карабах до 1 января 2024 года.

Ранее в Европарламенте заговорили о санкциях против Азербайджана из-за нападения на Карабах.