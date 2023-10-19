В Иране сравнили ситуацию на Ближнем Востоке с пороховой бочкой

Глава министерства иностранных дел Ирана Хосейн Амир Абдоллахиан заявил, что Ближний Восток находится в состоянии, похожем на пороховую бочку. С его точки зрения, ситуация в регионе рискует выйти из-под контроля. Его слова с пресс-конференции в Джидде, где накануне прошло экстренное заседание Организации исламского сотрудничества (ОИС), приводит агентство IRNA.

«Мы надеемся как можно скорее увидеть прекращение военных преступлений против жителей Газы», – заявил он.

Хосейн Амир Абдоллахиан отметил, что участники заседания ОИС осудили визит Джо Байдена в Израиль на фоне эскалации в регионе.

Глава МИД Ирана также подчеркнул, что считает «смехотворными» утверждения Израиля и Соединенных Штатов о том, что удар по больнице «Аль-Ахли» нанесло «палестинское сопротивление».

17 октября по баптистской больнице в секторе Газа был нанесен ракетный удар.

Официальные лица Палестины обвинили Израиль в нанесении авиаудара. Израильская же сторона обвинила в произошедшем «Палестинский исламский джихад» (организация запрещена в России).

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш осудил этот удар как противоречащий международному праву.

Президент России Владимир Путин назвал удар по медучреждению в Газе трагедией и гуманитарной катастрофой.

Ранее в Иране предупредили о возможности включения в конфликт на Ближнем Востоке новых стран.