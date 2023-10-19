Американцам посоветовали покинуть Ливан

Американцам не рекомендуется оставаться на территории Ливана на фоне эскалации палестино-израильского конфликта, передает The Hill со ссылкой на госдеп. Как заявили во внешнеполитическом ведомстве США, гражданам страны не стоит ездить в республику в данной ситуации.

«Госдепартамент призывает граждан США, находящихся в Ливане, планировать выезд как можно скорее, пока коммерческие варианты еще доступны <…> Мы рекомендуем гражданам США, которые решили не уезжать, подготовить планы действий на случай чрезвычайных ситуаций», — говорится в сообщении.

Как отмечает The Hill, предупреждение госдепа связанно с серией массовых протестов в Ливане. Издание указывает, что речь идет о пропалестинских демонстрациях, вспыхнувших после нападения ХАМАС на Израиль.

«Госдепартамент напоминает гражданам избегать демонстраций и проявлять осторожность в непосредственной близости от крупных собраний или протестов, поскольку некоторые из них переросли в насилие», — подчеркнули в Госдепе.

7 октября силы движения ХАМАС выпустили несколько тысяч ракет по территории Израиля и объявили о начале операции «Наводнение Аль-Акса». Тысячи боевиков вторглись на территорию Израиля, захватив десятки единиц военной техники и свыше сотни заложников. На этом фоне министр премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны.

Ответная операция Армии обороны Израиля получила название «Железные мечи», одной из ее целей названо уничтожение ХАМАС. ВВС Израиля нанесли удары по сотням объектов ХАМАС в секторе Газа, а Совет национальной безопасности Израиля постановил прекратить поставки воды, продовольствия, товаров, электричества и топлива в сектор. 13 октября Израиль сообщил ООН, что 1,1 млн палестинцев должны эвакуироваться на юг Газы за 24 часа в преддверии наземной операции в Газе.

Ранее в Ливане обвинили Израиль в применении боеприпасов с белым фосфором.