Зеленский провел телефонный разговор с генсеком ООН

Президент Украины Владимир Зеленский в ходе телефонного разговора поблагодарил генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша за гуманитарную помощь, которую организация предоставила его стране. Об этом глава государства написал в своем Telegram-канале.

В частности, украинский лидер указал на важность плана ООН по подготовке государства к зиме. По его словам, в рамках соответствующей инициативы Киев должен получить $435 млн.

Также президент обратил внимание на активное участие международной структуры в реализации «формулы мира». Как отметил Зеленский, ранее руководство ООН выразило готовность прислать своего представителя на следующую встречу дипломатов и советников по безопасности.

«После переговоров советников в Джидде также важно, чтобы следующая мера была не менее успешной и дала конкретные результаты. Для этого нужно сохранять поддержку стран «Глобального Юга». В этом Украина очень рассчитывает на ООН», — добавил глава государства.

Кроме того, президент рассказал Гутерришу об особенностях функционирования альтернативного морского коридора для поставок зерна. В то же время стороны обменялись мнениями о ситуации на Ближнем Востоке и подтвердили необходимость оказать помощь мирному населению в зоне палестино-израильского конфликта, уточнил Зеленский.

Ранее стало известно о подготовке Киевом встречи по «формуле мира» на Мальте.