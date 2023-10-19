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Стал известен лауреат Сахаровской премии 2023 года

Избитой за неправильный хиджаб иранке Амини присудили Сахаровскую премию

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WANA/Reuters

Европарламент присудил премию Сахарова избитой за неправильное ношение хиджаба гражданке Ирана Махсе Амини и протестному движению Ирана «Женщина, жизнь, свобода». Об этом сообщается на странице Европарламента в X.

«Парламент помнит их борьбу и чтит всех тех, кто заплатил самую высокую цену за свободу», — подчеркнули в Европарламенте.

Закончившееся трагедией 16 сентября 2022 года избиение 22-летней Амини стало поводом для массовых протестов женщин в Иране, в ходе которых они выходили на демонстрации без головных уборов и отрезали свои волосы. Тем не менее, протесты оказались подавлены, а правила ношения хиджаба ужесточены.

5 октября в столице Ирана 16-летняя девушка впала в кому после задержания за отсутствие хиджаба.

В сентябре 2023 года в Иране предложили наказывать тех, кто высмеивает необходимость ношения хиджаба.

Ранее в Иране организовали регулярные патрули для слежки за ношением хиджаба.

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