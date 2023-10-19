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Власти Армении обсуждают «все возможные сценарии» в отношении российских телеканалов

В Армении обсуждают «все возможные сценарии» в отношении телеканалов из РФ

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Depositphotos

Министр высокотехнологической промышленности Роберт Хачатрян заявил, что правительство Армении рассматривает все возможные варианты действий в отношении российских телеканалов, которые вещают в республике. Об этом сообщает ТАСС.

«Ведомство обсуждает все возможные сценарии», — заявил он.

По его словам, соглашение, которое подписывало министерство с телеканалами из РФ, предполагает «некие шаги» при выявлении нарушений.

Он отметил, что «все темы обсуждаются».

Министр отказался отвечать на просьбу прокомментировать заявления, что телеканалы РФ представляют угрозу для национальной безопасности Армении.

В начале октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что внутри Европейского союза есть консенсус о необходимости углублять сотрудничество с Ереваном.

18 октября в Москве заявили, что выступление Пашиняна в Европарламенте является безответственным. До этого Пашинян, выступая в Страсбурге, обвинил российских миротворцев в бездействии во время операции Азербайджана в Карабахе.

Ранее Путин прокомментировал отсутствие Пашиняна на саммите СНГ.

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