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Генсек ООН примет участие в саммите по палестинскому вопросу в Египте

Гутерриш и лидеры ряда стран подтвердили участие в саммите по Палестине в Египте

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Mary Altaffer/AP

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш подтвердил свое участие в международном саммите, посвященном палестинскому вопросу. Мероприятие состоится 21 октября в столице Египта, сообщил телеканал Al-Qahera al-Ihbariya со ссылкой на источники.

Согласно полученной информации, в Каир также приедут главы ряда ближневосточных государств. В их числе — лидеры Саудовской Аравии, Катара, Турции, Палестины и Бахрейна.

Более того, ожидается участие лидеров Греции и Италии. Также, по данным телеканала, свое участие в мероприятии подтвердили лидеры Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) и Кувейта.

«Инициатива президента Египта Абдель Фаттаха ас-Сиси провести в стране международный саммит мира встретила большой отклик со стороны правительств государств региона и международного сообщества», — уточняется в материале.

16 октября египетский лидер обратил внимание, что властям Израиля стоит отказаться от практики коллективного наказания жителей сектора Газа. В ходе переговоров с министром иностранных дел Франции Катрин Колонна глава государства указал на необходимость снизить уровень напряженности в регионе и прекратить блокаду сектора Газа.

Ранее Абдель Фаттах ас-Сиси заявил, что действия израильской армии выходят за рамки права на самооборону.

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