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Президент Финляндии заявил о готовности говорить с Путиным по Украине

Президент Финляндии Ниинистё готов разговаривать с Путиным для достижения мира

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Lehtikuva Lehtikuva/Reuters

Президент Финляндии Саули Ниинистё выразил готовность разговаривать с президентом России Владимиром Путиным, если это поможет завершить конфликт на Украине. Об этом он сообщил в интервью Yle.

Однако, по его словам, на данный момент нет предпосылок к подобному развитию событий.

«Не думаю, что он [Путин] сейчас позвонит», — резюмировал Ниинистё.

Президент Финляндии выразил надежду, что ситуация на Украине не перерастет в длительный замороженный конфликт. С его точки зрения, боевые действия перерастают в «позиционную войну».

Ранее Ниинистё вспомнил, как Владимир Путин более получаса рассказывал ему о стихотворении Михаила Лермонтова, которое было посвящено Александру Пушкину, на одной из встреч в 2022 году. Как отметил лидер Финляндии, президент РФ «был одержим российской культурой».

До этого президент Финляндии Саули Ниинистё заявил, что странам Запада необходимо найти способ сохранить отношения с Москвой на фоне украинского кризиса, а также развивать их после его окончания.

Ранее в Финляндии назвали условие для начала переговоров между РФ и Украиной.

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