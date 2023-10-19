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В США заявили о страхе Зеленского лишиться военной помощи

Журналистка CNN Гитис: Зеленский боится потерять поддержку со стороны США

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Olivier Matthys/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский боится прекращения поддержки со стороны США, которое может произойти из-за растущего давления на американское правительство в связи с эскалацией конфликта между Израилем и Палестиной. Об этом заявила журналистка телеканала CNN Фрида Гитис.

Она отметила, что Вашингтон активно отрицает возможность влияния ситуации в ближневосточном регионе на оказание помощи Киеву. Однако в настоящее время в нижней палате Конгресса США наблюдается хаос.

Как указала журналистка, мнения республиканцев в палате представителей разделились. Парламентарии решительно поддерживают Израиль, что затруднило выделение денежных средств на нужды Украины.

По словам Гитис, Зеленский столкнулся с «неизбежной реальностью». Для продолжения боевых действий Киеву необходима постоянная поддержка со стороны Вашингтона и других государств, тем не менее способность американских властей помогать сразу двум странам находится под вопросом.

«Вопрос в том, сможет ли этот арсенал (помощь США — «Газета.Ru») и резервуар поддержки для Украины противостоять не только проблемам с республиканской партией Америки, но и обязательствам США по поддержке Израиля, безусловно, важнейшего союзника в самом нестабильном регионе мира — на Ближнем Востоке», — уточнила сотрудница CNN.

Ранее стало известно о планах президента США Джо Байдена запросить у парламента $60 млрд на помощь Украине.

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