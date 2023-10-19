В Эстонии назвали «троянского коня» России в ЕС и НАТО

Председатель комиссии парламента Эстонии по государственной обороне Калев Стойческу считает, что Венгрия может стать троянским конем России в Европейском союзе (ЕС) и НАТО, заявление прозвучало на фоне встречи Владимира Путина и Виктора Орбана в Китае. Его слова приводит ERR.

«Риск состоит в том, что Венгрия может стать настоящим российским троянским конем в Евросоюзе и НАТО, блокируя ключевые решения, направленные на укрепление европейской безопасности и обороны, а также помощь Украине», — считает Стойческу.

По его словам, дружба Виктора Орбана и Владимира Путина «больше, чем прагматические отношения». Это идеологическая связь, основанная на стремлении сохранить власть «недемократическими методами и мечте обеих сторон о восстановлении великой державы», считает политик.

Ранее Путин на полях третьего форума международного сотрудничества «Один пояс — один путь» в Китае провел переговоры с Орбаном. Российский лидер отметил, что со многими странами Европы отношения развиваются и сохраняются, как с Венгрией, что не может не вызывать удовлетворения. При этом глава российского государства отметил, что в 2023 году товарооборот Москвы и Будапешта упал на 30%.

Ранее Сийярто раскритиковал премьера Эстонии за слова о встрече Орбана и Путина.