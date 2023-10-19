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В Молдавии оценили шансы на объединение оппозиции против власти

В молдавской оппозиции считают, что вряд ли смогут объединиться против властей

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Andreea Alexandru/AP

Оппозиционные силы Молдавии, скорее всего, пока не смогут сформировать единый фронт против руководства республики, заявила представитель партии «Возрождение» Олеся Витнянская, передает РИА Новости. По ее словам, политическая сила не раз предлагала подобную инициативу.

«Идея объединения важна, чем больше будет противников действующего режима, тем быстрее он падет, но мы не видим готовности от других оппозиционных партий приступать к действиям», — пояснила Витнянская.

Она добавила, что в последнее время на протест выходит лишь партия «Возрождение». Витнянская подчеркнула, что представители других оппозиционных сил их демонстрации не посещают, несмотря на постоянные приглашения.

Еще в 2020 году президентом Молдавии стала лидер условно прозападной партии «Действие и солидарность» Майя Санду. Год спустя политической силе удалось получить большинство в парламенте после досрочных выборов и активизировать курс на сближение с Евросоюзом и США. В 2022 году Молдавия получила статус кандидата на вступление в ЕС вместе с Украиной.

В ходе украинского конфликта в Кишиневе начали говорить о «российской угрозе» и сокращать связи с СНГ. В частности, в мае 2023 года Санду обвинила Россию в попытке «свержения» молдавских властей. При этом оппозиция, в том числе партия социалистов бывшего президента страны Игоря Додона, считает, что руководство государства действует по указке «западных кураторов».

Ранее оппозицию Молдавии призвали к совместным протестам против беззакония власти.

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