Глава МИД Украины рассказал о причинах своего похудения

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что похудел из-за проблем со здоровьем. Соответствующее заявление было сделано им в эфире украинского телеканала «1+1».

Какие конкретно проблемы со здоровьем вызвали такие перемены, он не уточнил, однако рассказал, что ему предписано соблюдение диеты и занятия спортом.

«Я случайно узнал, что есть одна проблема, с которой нужно побороться, и в рамках борьбы с ней — побочный эффект: немного похудел», — поделился он.

До этого Кулеба заявил, что лично просил Блинкена вернуть McDonald's на Украину.

Как рассказал министр, он задумался о том, почему на Украине закрыты все McDonald's, когда ехал на машине. После этого он позвонил Блинкену по различным вопросам и в конце сказал ему: «Что вообще за непорядок? Что это за отношение такое к нам?»

Глава украинского МИД подчеркнул, что сам не ест в ресторанах сети, поэтому «личного мотива не было» в его просьбе. Он считает, что присутствие McDonald's в любой стране является сигналом инвесторам, «что тут можно работать», а закрытие сети на Украине было несправедливым.

Ранее на Украине признали «спонсором войны» компанию Bacardi.