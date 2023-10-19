Путин одобрил создание в СНГ центра по оценке рисков отмывания доходов

Президент РФ Владимир Путин распорядился подписать соглашение, касающееся создания Международного центра оценки рисков легализации доходов и финансирования терроризма. Соответствующий документ опубликован на официальном онлайн-портале правовой информации.

В тексте указано, что глава Кремля считает целесообразным подписание данного соглашения в рамках заседания Совета лидеров стран Содружества Независимых Государств (СНГ). При этом президент дал представителям Федеральной службы по финансовому мониторингу право в ходе переговоров вносить в документ изменения, не имеющие принципиального характера.

«Принять предложение правительства Российской Федерации о подписании Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма», — говорится в распоряжении.

19 октября Путин подписал закон, направленный на оптимизацию работы кабинета министров страны. Согласно документу, ряд полномочий правительства будет передан ведомствам.

Ранее президент РФ утвердил денонсацию конвенции Совета Европы о защите национальных меньшинств.