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Додон раскритиковал решение Киева по отказу от молдавского языка

Додон назвал досадным решение Украины отказаться от молдавского языка

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Алексей Майшев/РИА «Новости»

Экс-президент Молдавии Игорь Додон раскритиковал решение Украины отказаться от молдавского языка, назвав его досадным. Об этом он сообщил в беседе с ТАСС.

«Молдавский язык, как и молдавское государство, которому более 650 лет, был, есть и будет. Заявления, что молдавского языка никогда не существовало, — либо сознательная ложь, либо свидетельство незнания собственной истории… <…> Досадно, что наши украинские соседи все-таки уступили давлению и отказались от идентичности молдаван, которые проживают на Украине», — заявил бывший глава государства.

По его словам, власти Молдавии должны ориентироваться на позицию Венгрии, которая отстаивает признание прав меньшинств на Украине.

Додон также выразил надежду, что будущее руководство страны вернется к вопросу национальной идентичности.

Ранее президент Молдавии Майя Санду поблагодарила главу Украины Владимира Зеленского за признание молдавского языка румынским, после того, как власти Украины заявили об отказе от использования термина «молдавский язык».

До этого премьер-министр Румынии Марчел Чолаку заявил, что власти Украины теперь будут официально считать молдавский язык румынским.

Ранее в Кишиневе предложили переименовать названную в честь Пушкина улицу.

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