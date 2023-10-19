Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Патриарх Кирилл сравнил текущую ситуацию в мире с Карибским кризисом

Патриарх Кирилл: градус ненависти в мире превзошел период Карибского кризиса

close
100%
Владимир Астапкович/РИА Новости

Ситуация в мире стала хуже, чем во время Карибского кризиса 60-х годов прошлого века, когда мир оказался на грани уничтожения, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время ядерные силы мировых государств не находятся в состоянии повышенной боеготовности, но вырос градус ненависти.

«Мне довелось быть свидетелем подобных событий [Карибского кризиса]: мир был поставлен на грань полного уничтожения, прежде чем человечество пришло к пониманию, что ядерное оружие нужно ограничить. <…> Сейчас мы пока еще не видим приведенных в состояние повышенной боеготовности ядерных ракет, способных уничтожить население Земли. Но градус ненависти и недоверия, пожалуй, стал большим, чем даже в то время», — пояснил патриарх Кирилл.

Он добавил, что подобное состояние является очень опасным. Патриарх Кирилл подчеркнул, что к этому привела информационная война, в которой активно задействовали различные медиа.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий