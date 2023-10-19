Патриарх Кирилл сравнил текущую ситуацию в мире с Карибским кризисом

Ситуация в мире стала хуже, чем во время Карибского кризиса 60-х годов прошлого века, когда мир оказался на грани уничтожения, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл, передает ТАСС. По его словам, в настоящее время ядерные силы мировых государств не находятся в состоянии повышенной боеготовности, но вырос градус ненависти.

«Мне довелось быть свидетелем подобных событий [Карибского кризиса]: мир был поставлен на грань полного уничтожения, прежде чем человечество пришло к пониманию, что ядерное оружие нужно ограничить. <…> Сейчас мы пока еще не видим приведенных в состояние повышенной боеготовности ядерных ракет, способных уничтожить население Земли. Но градус ненависти и недоверия, пожалуй, стал большим, чем даже в то время», — пояснил патриарх Кирилл.

Он добавил, что подобное состояние является очень опасным. Патриарх Кирилл подчеркнул, что к этому привела информационная война, в которой активно задействовали различные медиа.

Ранее патриарх Кирилл заявил о неспособности людей жить без войны.