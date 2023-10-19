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Иордания и Египет подтвердили, что не готовы принимать беженцев из Газы

Власти Иордании и Египта заявили, что не готовы принимать население сектора Газа

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Mohammed Salem/Reuters

Король Иордании Абдалла II ибн Хусейн и президент Египта Абдул-Фаттах Халил Ас-Сиси подтвердили свое неприятие попыток переместить население сектора Газа в их страны. Об этом сообщает иорданское агентство Petra.

«В ходе двусторонних переговоров, за которыми последовали расширенные переговоры в Каире, два лидера выразили неприятие любых попыток насильственного перемещения жителей Газы в Иорданию или Египет», — говорится в сообщении.

Также лидеры двух стран повторили призыв немедленно прекратить войну в секторе Газа, защитить мирное население, снять блокаду и доставить туда гуманитарную помощь.

13 октября представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик сообщил, что Израиль информировал организацию о необходимости эвакуации 1,1 млн палестинцев на юг сектора Газа в течение одних суток. Однако ООН выразила опасения относительно возможных гуманитарных последствий такого перемещения.

В свете произошедших событий эксперты объяснили, почему Египет не хочет принимать беженцев из сектора Газа.

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху призвал жителей сектора Газа к эвакуации.

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