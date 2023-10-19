Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства ведомствам

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил подпись под законом, направленным на оптимизацию работы правительства, отдельным ведомствам передается ряд полномочий кабмина. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Как отмечалось в заключении комитета Совета Федерации по регламенту, данным документом вносятся изменения в более чем 30 федеральных законов.

В частности, на уровень федеральных органов исполнительной власти передаются полномочия по осуществлению правового регулирования порядка ведения баз данных, реестров, утверждения перечней типовых документов, порядка сбора и предоставления информации, а также нормативно-правовому регулированию других вопросов.

Так, например, согласно изменениям, вносимым в Жилищный кодекс России, Минстрой, а не кабмин будет утверждать типовой договор соцнайма жилого помещения.

В законе «Об обращении лекарственных средств» Минздраву передаются полномочия правительства по установлению порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения.

До этого сообщалось, что правительство РФ хочет ввести новые налоговые вычеты.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».