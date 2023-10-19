Gazeta.ru на рабочем столе
для быстрого доступа
Установить
Не сейчас
Размер текста
А
А
А

Путин подписал закон о передаче части полномочий правительства ведомствам

Путин подписал закон, направленный на оптимизацию работы кабмина

close
100%
Кристина Кормилицына/РИА Новости

Президент Российской Федерации Владимир Путин поставил подпись под законом, направленным на оптимизацию работы правительства, отдельным ведомствам передается ряд полномочий кабмина. Соответствующий документ опубликован на сайте официального опубликования правовых актов.

Как отмечалось в заключении комитета Совета Федерации по регламенту, данным документом вносятся изменения в более чем 30 федеральных законов.

В частности, на уровень федеральных органов исполнительной власти передаются полномочия по осуществлению правового регулирования порядка ведения баз данных, реестров, утверждения перечней типовых документов, порядка сбора и предоставления информации, а также нормативно-правовому регулированию других вопросов.

Так, например, согласно изменениям, вносимым в Жилищный кодекс России, Минстрой, а не кабмин будет утверждать типовой договор соцнайма жилого помещения.

В законе «Об обращении лекарственных средств» Минздраву передаются полномочия правительства по установлению порядка определения взаимозаменяемости лекарственных препаратов для медицинского применения.

До этого сообщалось, что правительство РФ хочет ввести новые налоговые вычеты.

Ранее Путин пошутил про «всемогущее правительство России».

Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2023) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
Правила применения рекомендательных технологий